خالد عبدالغفار: الفقر أصعب من أي فيروس ومرض

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إن إفريقيا تعاني من الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أنها تمثل عائقًا أمام كل خطط التنمية.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول «صحة إفريقيا Africa Health ExCon»، اليوم الأحد، أن «الفقر أصعب من أي فيروس ومرض»، متابعًا: «لو هناك أمراض تؤدي إلى الوفاة، فالفقر وآثاره تؤدي إلى العديد من المظاهر الصحية التي تعاني منها إفريقيا».

وذكر أن 50% من الأطفال تحت سن 5 سنوات، الذين يتوفاهم الله، موجودون في إفريقيا، موضحًا أن وفاتهم متعلقة بانتشار أمراض الجهاز التنفسي والملاريا والسل والإيدز وأمراض وبائية ومعدية وغير سارية كثيرة.

وأكد أن 64% من فقدان الحياة مرتبط بالأمراض غير المعدية، متسائلًا: «كيف نتوقع منظومات مريضة صحيًا أن تعالج المرضى؟ مع عدم إتاحة خدمات وأدوية ومعدات صحية التي تعد حقًا من حقوق الإنسان».

وقال إن أقل من 2% مما تحصل عليه إفريقيا من دواء يكون من إنتاجها، لافتا إلى استعانة القارة السمراء بأكثر من 98% من الخارج.

وانطلقت فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول «صحة إفريقيا Africa Health ExCon»، صباح اليوم الأحد 5 يونيو، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وينعقد المعرض خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.

ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بتوجيهات من الرئيس السيسي، أهمية كبرى على المستويين القاري والعالمي حيث يعد بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي، تقوم من خلاله الشركات العالمية بعرض أحدث التقنيات التكنولوجية بالمجالات الطبية المختلفة.