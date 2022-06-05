تجديد حبس المتهم بقتل والد زوجته في أبو النمرس بالجيزة 15 يوما

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهم بقتل حماه فى إحدى قرى مركز أبو النمرس؛ بسبب خلافات أسرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واستمع رجال المباحث لأقوال زوجة المجني عليه، بالإضافة إلى أقوال زوجة المتهم، وتم توجيه اتهام له بقتل الضحية، كما تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل منزله بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين مقتل صاحب محل على يد زوج ابنته طعنا بسلاح أبيض "سكين"، نتيجة خلافات عائلية، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، واقتياده لديوان المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.