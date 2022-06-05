واشنطن تدرس رفع بعض الرسوم الجمركية عن الصين لكبح التضخم

قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب من فريقه النظر في خيار رفع بعض الرسوم الجمركية عن الصين، والتي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب، لكبح التضخم المرتفع.



وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، أضافت «ريموندو» في تصريحات لشبكة «CNN»: «نحن ننظر في الأمر، في الواقع طلب الرئيس بايدن من فريقه تحليل ذلك، لذا فنحن بصدد القيام بذلك من أجله وسيتعين عليه اتخاذ هذا القرار».



وأشارت إلى تقييم رفع الرسوم الجمركية عن السلع المنزلية والدراجات وغيرها من المنتجات، مضيفة أن الإدارة قررت الإبقاء على بعض الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم؛ حماية للعمال الأمريكيين وصناعة الفولاذ.



وصرح بايدن، سابقًا أنه يفكر في إزالة بعض الرسوم الجمركية التي فرضها «ترامب» على سلع صينية بمئات المليارات من الدولارات في عامي 2018 و 2019، وسط حرب تجارية مريرة بين أكبر اقتصادين في العالم.



وقالت الصين إن خفض الرسوم الجمركية، من شأنه أن يقلل التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين.



وصرحت ريموندو لشبكة «CNN»، بأنها ترى إمكانية استمرار أزمة النقص في الرقائق الإلكترونية المستخدمة لصناعة السيارات، على الأرجح حتى عام 2024، مشددة على أهمية تمرير الكونجرس لمشروع قانون «الرقائق الإلكترونية» لمعالجة هذا النقص.



ويهدف التشريع إلى تكثيف تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة؛ لتعزيز منافسة واشنطن مع الصين في هذا المجال.



ونفت أن تكون خطة الإنقاذ الأمريكية التي وضعها بايدن، بقيمة 1.9 تريليون دولار، قد ساهمت في التضخم المرتفع الحالي.