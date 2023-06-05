عادات وتقاليد الصعيد في العرض المسرحي ليلة عشق بقصر ثقافة حوض الرمال

قدمت فرقة قصر ثقافة حوض الرمال المسرحية، عرضها "ليلة عشق"، ضمن عروض المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة.

وتدور أحداث المسرحية، عن العادات والتقاليد في الصعيد، وعن العلاقات المتشابكة بين القبائل في الصعيد، والصراع على الزعامة ومساندة الزوجة لزوجها حتى يصبح شيخ عرب وزعيما وسط بعض النفوس التي تبث سمومها.

والعرض تأليف شاذلي فرح، وإخراج ناصر رمضان، وألحان رضا عبد الجليل، واستعراضات محمد أحمد برعي، وأشعار أيمن حلمي الطاهر، وسينوجرافيا كريم عبد السلام، وبطولة أسماء، وريم وجدي، وناصر رمضان، وبعض الوجوه الشابة.

وجاء العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرج المسرحي حمدي أبو العلا، والمهندس محمود جمال، والناقد المسرحي طارق مرسي، وحضور كثيف من أهالي القرية.

و"ليلة عشق" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وأطلقه فرع ثقافة الأقصر، ضمن عروض المسرح بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، منذ الجمعة الماضي ويختتم اليوم الاثنين.