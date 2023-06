اندلع حريق هائل في كنيسة تاريخية، عمرها 280 عامًا، في ولاية ماساتشوستس الأميريكية بسبب تعرضها لصاعقة، دون وقوع إصابات إذ كان المبنى خاليا لحظة اشتعال النيران.

واستجابت إدارة إطفاء مدينة سبنسر على الفور للحادثة، حيث استمر تصاعد الدخان لساعات من المبنى المصنوع بالكامل من الخشب.

وانتشر الحريق بسرعة واشتعلت النيران في برج الكنيسة قبل أن ينهار، وفق شبكة «سكاي نيوز».

وحثت شرطة سبنسر الناس على الابتعاد عن المنطقة، وتم استدعاء رجال الإطفاء من المناطق المجاورة للمساعدة في إطفاء الحريق.

