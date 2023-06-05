فكري صالح: مصطفى شوبير حارس موهوب

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قال فكري صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، إن مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، ظهر بشكل مميز أمام الوداد المغربي، في دوري أبطال إفريقيا.

وتابع صالح في تصريحات تليفزيونية: "اليوم كان هناك مولد حارس جديد للكرة المصرية، ومصر استقبلت ميلاد حارس مرمى عملاق اسمه شوبير".

وأضاف مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق: "شوبير يملك ثبات فاعلية كبيرة وحارس موهوب ولديه شخصية قوية داخل الملعب، وشوبير كان في المكان السليم بالوقت السليم".

واختتم عن حارس الوداد المغربي: "تحركاته وتمركزه في حراسة المرمى غير سليم، وأتمنى استغلال عدم إجادته في مباراة الإياب".