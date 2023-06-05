

أفاد قصر كيجي الإيطالي (مقر الحكومة) بأن رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني من المقرر أن تجري زيارة إلى تونس، غداً، مشيراً إلى أن المحادثات ستتطرق إلى العلاقات الثنائية والتعاون في قطاعي الطاقة والاستثمار ودعم إيطاليا لتونس في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإدارة تدفقات الهجرة.

يذكر أنه في 2 يونيو تحدثت ميلوني هاتفياً إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، مشددة على دعم إيطاليا لتونس في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفي إدارة تدفقات الهجرة.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية وافقت على دعوة الرئيس سعيد لزيارة تونس قريباً، وفقاً لما نقله موقع "ديكود 39" الإيطالي.