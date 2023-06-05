محافظ شمال سيناء: نقدم كل التسهيلات أمام القوافل الطبية الوافدة

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة وجميع المديريات الخدمية تقدم كل التسهيلات والتيسيرات أمام القوافل الطبية التي تنفذها مختلف الجهات في المحافظة.

وأكد المحافظ، أنه أعطى توجيهاته بحضور مدير الطب العلاجي في مديرية الصحة بحضور الاجتماع التنسيقي للقافلة الطبية التي تم تنفيذها الأسبوع الماضي، لتحديد أماكن القافلة في كلا من مدرسة عمرو شكري الثانوية بالعريش ومركز حضري الصفا ومركز حضري العبور ومستشفي الشيخ زويد المركزي.

وأضاف المحافظ، أنه تم تزويد القافلة الطبية بأطباء جراحة المخ والاعصاب والنفسية والعصبية من مستشفى العريش العام، بجانب توفير الادوية والمستلزمات الطبية طوال فترة عمل القافلة في المراكز الحضرية ومستشفى الشيخ زويد المركزي، فضلًا عن تحويل عدد من الحالات لإجراء العمليات الجراحية في مستشفي العريش العام.

وأشار المحافظ الي تعاون المحافظة مع القوافل الطبية التي يوفدها مجلس الوزراء وجمعية الهلال الأحمر المصري من خلال توفير أماكن لعمل القوافل وتزويدها بالأطباء والمستلزمات الطبية.

وأعلن المحافظ عن اهتمام المحافظة بجميع أجهزتها بصحة المواطن السيناوي طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين.

ونفي المحافظ ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بإعطائه تعليمات الي القيادات الصحية بالمحافظة بعدم التعامل مع القوافل الطبية التي يتم تنفيذها بشمال سيناء، مؤكدًا أن ما تم تداوله في هذا الخصوص غير صحيح بالمرة.

وثمن المحافظ الدور الكبير الذي تؤديه قيادة الجيش الثاني الميداني في محافظة شمال سيناء سواء في عمليات التطهير الذي نفذتها القوات أو في عمليات التنمية والتعمير التي تجري علي أرض سيناء أو الخدمات المقدمة للمواطن السيناوي سواء القوافل الطبية أو غيرها.