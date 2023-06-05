مصر للطيران تسير جسرا جويا مباشرا لنقل 7400 حاج من مالي للمملكة العربية السعودية

قال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الطيار محمد موسى إن الشركة بدأت في تشغيل جسر جوي من مطار باماكو عاصمة دولة مالي مباشرة إلى مطار المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية لنقل 7400 حاج من حجاج دولة مالي على متن 24 رحلة خاصة.

وأضاف موسى - في بيان اليوم الاثنين - أنه سيتم نقل الحجاج بأحدث طرازات الشركة البوينج B787-9Dreamliner والمعروفة باسم "طائرة الأحلام" المزودة بكافة وسائل الراحة والرفاهية، وتستمر هذه الرحلات في مرحلة الذهاب حتى 18 يونيو الجاري، على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة لمطار باماكو اعتبارًا من 3 يوليو المقبل.

وأوضح أن ذلك يعد تأكيدًا على الدور الريادي الذي تقوم به الشركة الوطنية في خدمة عملائها وخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، منوهًا بأن هذا العام يعد أكبر تشغيل لنقل حجاج باماكو مما يعكس ثقة حكومة دولة مالي التي اختارت مصر للطيران ناقلًا رسميًا لها أمام جميع سلطات الطيران المدني.

وتابع أنه لأول مرة يتم تشغيل هذه الرحلات مباشرة من دولة مالي للمملكة العربية السعودية مما يوفر الوقت والجهد على ضيوف الرحمن، حيث تستغرق الرحلة نحو 7 ساعات بعد تقليل فترة الترانزيت والانتظار مما جعل لمصر للطيران الأفضلية بين العديد من شركات الطيران الإفريقية التي تقدمت بطلب لنقل حجاج باماكو.

وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت نقل 3000 حاج من الحجاج الفلسطينيين هذا العام على متن 10 رحلات خاصة، بخلاف رحلات الحج المصري وحجاج الترانزيت القادمين على شبكة خطوط مصر للطيران من مختلف أنحاء العالم لمطار القاهرة ومنها لمطاري جدة والمدينة المنورة.

وتقدم مصر للطيران الشكر لسلطات الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية ومطاري جدة والمدينة المنورة على كل التسهيلات التي قدمتها لتشغيل هذه الرحلات.