روسيا تؤكد عزمها دراسة خطة إندونيسيا حول أوكرانيا حال تقديمها رسميا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، أن موسكو تؤكد عزمها دراسة خطة إندونيسيا حول أوكرانيا في حال تقديمها بشكل رسمي.

وقال رودينكو للصحفيين: "إذا تلقينا خطة التسوية رسمياً فسننظر فيها. نحن ندرس أي مقترحات تصل إلينا، بما في ذلك المقترحات الإندونيسية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

واقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، على هامش مؤتمر شانجري -لا الأمني في سنغافورة أول أمس السبت، خطة لإنهاء الأزمة الأوكرانية تتضمن وقفا لإطلاق النار من جانب كلا طرفي النزاع وانسحابهما لمسافة 15 كيلومترا عن مواقعهما الحالية لإنشاء منطقة جديدة منزوعة السلاح، مع ضرورة نشر قوات حفظ سلام دولية هناك بسرعة ،وتنظيم استفتاءات تحت إشراف الأمم المتحدة في جميع الأراضي "المتنازع عليها".

وتقدمت الصين في شهر فبراير الماضي بخطة سلام لتسوية الحرب التي اندلعت في الرابع والعشرين من شهر فبراير عام 2022.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد محادثات مع نظيره الصيني، شي جين بينج في شهر مارس الماضي أنه يمكن استخدام المقترحات الصينية كـ"أساس للتوصل لتسوية سلمية في أوكرانيا".

من جانبها، رفضت أوكرانيا الخطة الصينية.