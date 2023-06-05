رئيس جامعة بنها يتفقد لجان الامتحانات بكليتي التجارة والآداب

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تفقد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اليوم الاثنين، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتي التجارة والآداب، رافقه خلالها الدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة، والدكتور محمد أبو عرب القائم بعمل عميد كلية الآداب ووكلاء الكليتين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واطمأن رئيس جامعة بنها، خلال الجولة، على اللجان وحسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة.

وأجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

وأشاد رئيس الجامعة، خلال جولته، بالجهود المبذولة والتجهيزات في كليتي التجارة والآداب، وانتظام وحضور رؤساء اللجان والملاحظين داخل اللجان، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح يجري بالتوازي مع العملية الامتحانية لسرعة إعلان النتائج وفقا المواعيد المقررة لها.

وأكد أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.