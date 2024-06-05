الأسد والسوداني يبحثان هاتفيا تعزيز أمن الحدود السورية العراقية

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بحث الرئيس السوري بشار الأسد، في اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقات الثنائية، وعددا من القضايا العربية والدولية.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الأربعاء، تناول الاتصال ملفات مشتركة، منها تعزيز أمن الحدود والجهود المبذولة لترسيخه، والتعاون في مكافحة الإرهاب خدمة لمصلحة البلدين وشعوب المنطقة كلها.

وطبقا للوكالة، ناقش الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة وخصوصا الاقتصادية منها، بما يحقق الفائدة لشعبي البلدين.

وأشارت إلى أن الحديث تناول العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وتوحيد الجهود لوقف جرائم الكيان الإسرائيلي.