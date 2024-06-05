تجهيز 83 استراحة لمراقبين امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الانتها من الاستعدادت الخاصة بامتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ يوم 10 يونيو 2024، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وجميع العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأشار محافظ القاهرة، في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 103 آلاف و872 طالبا وطالبة موزعين على 256 لجنة، حيث يؤدي الامتحانات 34 ألفا و496 طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم، و23 ألفا و885 طالبا وطالبة بشعبة علمي رياضة، و36 ألفا و690 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية بإجمالي 95 ألفا و71 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 8801 طالب وطالبة من المدارس الدولية.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تواجد المرواح بكل اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو، موجهًا مديري الإدارات التعليمية بالمرور الدوري على اللجان التي سيتم عقد الامتحان بها للتأكد من توفير كل سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من صيانة دورات المياه، وسلامة وكفاءة الأثاث، ووسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التي ستجري بها الامتحانات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة والتأكد من سلامة أسلاك الكهرباء، وعدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكل رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الامتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار.

وأوضح محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، إضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكل الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

ووجه مديري المديريات التعليمية بتطبيق الظوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بالغش حرصًا على تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب والتأكد من عمل كاميرات المراقبة داخل اللجان، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل، سماعات، سماعات سمارت".

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة أي أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان، مكلفا بضرورة تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين بكل وسائل الراحة.

ومن جانبه، أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تجهيز 83 استراحة للمراقبين منها 47 استراحة للرجال، و36 استراحة للسيدات مع تطهيرها وتعقيمها وتوفير الخدمات المعيشية للنزلاء بها، وتفعيل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمشاركة الجهات القائمة على متابعة سير الامتحانات.