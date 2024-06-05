رئيس جامعة بني سويف يحيل عددا من عمداء الكليات للتحقيق لعدم الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات

أكد مصدر مسئول بجامعة بني سويف، إحالة عدد من عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشئون الطلاب والتعليم للتحقيق، وذلك بسبب عدم الالتزام بالقواعد المنظمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.



وأوضح المصدر، أنه أثناء تفقد رئيس الجامعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعدد من الكليات، وجد العديد من المخالفات للقواعد المنظمة لعملية سير الامتحانات، ودخول الطلاب بالهاتف المحمول، والخروج قبل انتهاء الوقت المحدد، كذلك عدم الالتزام بدخول الطالب لجنة الامتحان دون أي أوراق خارجية أو تخص المادة، أحال على إثرها عمداء ووكلاء الكليات لشئون الطلاب والتعليم للتحقيق.

وتابع الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سير الامتحانا مشدادا على ضرورة اتباع تعليمات رئيس الجامعة وتطبيق القواعد المنظمة لعملية سير الامتحانات وعدم السماح بالغش ودخول الطلبة بالهواتف المحمولة.

وكان الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، قد أجرى جولة تفقدية موسعة داخل عدد من الكليات "الحقوق، والتجارة، والإعلام"، وذلك لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث بلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان هذا العام الدراسي 85 ألف طالب بكليات الجامعة المختلفة.

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته ضرورة الالتزام الكامل بضوابط أداء الامتحانات، وعلى رأسها عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجنة، مؤكداً أن مخالفة تلك التعليمات يعد إخلال بنظام الامتحان، وشدد على اتخاذ الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كل سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وتوفير جميع الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما أكد رئيس الجامعة ضرورة عدم مشاركة المراقب أو الملاحظ في لجنة امتحان يكون له فيها أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة، مشدداً على التأمين الكامل للجان من خلال تكثيف أفراد الأمن الإداري، لضمان سير عملية الامتحانات في جو يسوده الأمن والنظام، ووضع الجداول، وأرقام الجلوس، واللوحات الإرشادية بشكل واضح للطلاب لأداء امتحاناتهم في مناخ مناسب، كما اطمأن على توافر الخدمات الطبية.