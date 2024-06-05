 مبادرة حياة كريمة.. إطلاق قافلة طبية بالمجان لفحص أهالي العاشر من رمضان بالشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مبادرة حياة كريمة.. إطلاق قافلة طبية بالمجان لفحص أهالي العاشر من رمضان بالشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 7:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 7:22 م

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، إطلاق القافلة الطبية المجانية في مركز طبي الحي 12 التابع للإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان، على أن تستمر فعاليات القافلة الطبية والعلاجية بالمجان على مدار يومين؛ وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد بيان مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، أن القافلة الطبية والعلاجية في مركز طبي الحي 12 التابع للإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان تستهدف توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان لجميع المرضى في التخصصات الطبية التالية: نساء وولادة – خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الباطنة – الأنف والأذن – الرمد – العظام – الجراحة – الأسنان – الجلدية.

كما تشهد القافلة الطبية والعلاجية توفير خدمات الأشعة والتحاليل لكل المترددين على القافلة من أبناء وأهالي مدينة العاشر من رمضان، وذلك دون أي رسوم أو مقابل مادي.

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