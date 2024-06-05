 الفلبين.. ارتفاع معدل التضخم إلى 3.9% في مايو بسبب ارتفاع أسعار النقل والكهرباء - بوابة الشروق
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الفلبين.. ارتفاع معدل التضخم إلى 3.9% في مايو بسبب ارتفاع أسعار النقل والكهرباء

مانيلا - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 1:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 1:30 م

أعلنت هيئة الإحصاء الفلبينية ارتفاع معدل التضخم في البلاد ليصل إلى 3.9% في مايو الماضي؛ بسبب زيادة أسعار النقل والكهرباء، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا ستار" الفلبينية، اليوم الأربعاء.

وقالت خبيرة الإحصاء الوطني ورئيسة هيئة الإحصاء الفلبينية كلير دينيس مابا، إن التضخم تسارع ليصل إلى 3.9% في مايو الماضي، مقابل 3.9% في أبريل.

ويشار إلى أن المعدل يعد أقل بكثير من معدل التضخم الذي تم تسجيله في مايو من عام 2023، والذي كان قد بلغ 6.1%.

ويأتي معدل التضخم لهذا الشهر ضمن نطاق توقعات البنك المركزي الفلبيني، الذي يتراوح بين 3.7% و4.5%.

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