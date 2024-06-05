إخلاء سبيل سائق اتهمته فتاة أجنبية بالتحرش بها في بولاق أبو العلا

قررت نيابة بولاق أبو العلا إخلاء سبيل سائق تاكسي في واقعة التحرش بفتاة أجنبية بمنطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، وذلك بعدما تنازلت الفتاة عن المحضر أمام النيابة العامة.

وكشف مصدر أمني ملابسات الواقعة في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الفتاة مغربية الجنسية، وأنها كانت بملهى ليلي في فندق فيرمونت نايل سيتي بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعند خروجها استقلت تاكسي أبيض للتوجه إلى محل إقامتها بفندق كونراد في دائرة القسم ذاته.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الفتاة ارتابت في السائق بسبب سيره في شوارع جانبية غير معتاده لها في خط سيرها؛ فقامت بنهره وطلبت منه العودة إلى ذات المكان الذي استقلت منه التاكسي؛ وعند وصولهما استغاثت بأفراد الأمن المتواجدين أمام الفندق مشيراً إلى أنها أقرت بقيام السائق بلمس أجزاء من جسدها.

وتلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا إخطاراً من الخدمات الأمنية بمنطقة أبراج النايل سيتي مفاده تضرر فتاة "مغربية الجنسية، 26 سنة، محاسبه" من سائق تاكسي لقيامه بتغيير خط السير أثناء توجههما إلى مكان إقامتها بفندق كونراد، والتحرش بها.

وأمكن ضبط المتهم "سائق، 22 سنة"، وبمواجهته أنكر تحرشه بالفتاة؛ فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.