 الكهرباء والبترول: انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية وعودة المواعيد السارية من قبل - بوابة الشروق
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الكهرباء والبترول: انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية وعودة المواعيد السارية من قبل


نشر في: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 1:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 1:25 م

أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول الانتهاء من اجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية الذى اقتصر على يوم أمس فقط مثلما كان مقرراً له، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء؛ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت الوزراتان عودة الأمور إلى طبيعتها وفقا لنظام تخفيف الأحمال الذي كان ساريا من قبل، حيث إن هذا الاجراء كان ضرورياً للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وفيما يتعلق بضخ الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة يشار إلى انه اعتباراً من الغد سيجرى العودة التدريجية لإمدادت الغاز لها عقب ما تم أمس من اجراء مؤقت؛ لتخفيض الإمدادات وتوجيه حصتها من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء في ضوء أعمال الصيانة الوقائية للشبكات.


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