العربية: ترجيحات بانتماء مهاجم السفارة الأمريكية في لبنان إلى تنظيم داعش

عرضت فضائية «العربية»، صباح اليوم الأربعاء، صورة لمنفذ الهجوم على مبنى السفارة الأمريكية في لبنان.

وقالت الفضائية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن المهاجم سوري الجنسية ويرجح انتماؤه إلى تنظيم «داعش» الإرهابي؛ استنادًا إلى العبارات المكتوبة على ملابسه ووجود شعار داعش على بندقيته.

صورة متداولة لأحد منفذي إطلاق النار على السفارة الأميركية في بيروت

#العربية pic.twitter.com/OK3oEY1dJ2 — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 5, 2024

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني، أن شخصا أطلق النار على مبنى السفارة الأمريكية في منطقة عوكر، ورد عليه عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة ما أدى لإصابته ونقله إلى أحد المستشفيات.

وأشار بيان الجيش اللبناني إلى أن المهاجم شخص يحمل الجنسية السورية، مؤكدًا «إجراء متابعة لمعرفة ملابسات واقعة إطلاق النار»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي منشور على منصة «إكس»، قاللت السفارة الأمريكية إنه تم الإبلاغ عن «إطلاق نار من أسلحة خفيفة» بالقرب من مدخل السفارة حوالي الساعة 8:34 صباحًا (بالتوقيت المحلي).

وأكدت السفارة أن منشآتها والعاملين داخلها بأمان، لافتة إلى أن «التحقيقات جارية في ظل وجود اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف».