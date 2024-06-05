الكهرباء ترد على شكاوى زيادة مدة تخفيف الأحمال عن ساعة أو ساعتين في بعض المناطق

ردّ أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على شكاوى تثار من زيادة مدة تخفيف أحمال الكهرباء في بعض المناطق عن مدة ساعة أو ساعتين (كما هو محدد بجدول كل منطقة) بغض النظر عن حالة أمس الثلاثاء التي كانت استثنائية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن زيادة مدة تخفيف الأحمال عن ساعتين قد يكون ناجمًا عن حدوث أعطال في منطقة معينة.

وأضاف أنه يتم الدفع بفرق الطوارئ انتشارا على مستوى الجمهورية لإصلاح أي أعطال، موضحًا أنه فور الانتهاء من الإصلاح يعود التيار الكهربائي على الفور.

ودعا المواطنين للإبلاغ فورا إذا ما طالت مدة انقطاع الكهرباء عن ساعة أو ساعتين وفقا لما هو محدد بجدول كل منطقة على مستوى الجمهورية لإصلاح الأعطال على الفور.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية، الذى اقتصر على يوم أمس فقط مثلما كان مقررًا له، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت الوزارتان عودة الأمور الى طبيعتها وفقا لنظام تخفيف الأحمال الذي كان ساريا من قبل، حيث إن هذا الإجراء كان ضروريًا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.