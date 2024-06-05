المحكمة العليا بإسرائيل تناقش إغلاق معسكر الاعتقال الصحراوي

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أفادت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن المحكمة العليا بإسرائيل ستناقش اليوم للمرة الأولى إغلاق معسكر الاعتقال الصحراوي في سدي تيمان".

وأضافت الشبكة الأمريكية أن المعسكر يعتقد أنه يؤوي معتقلين فلسطينيين من غزة محتجزين في ظل ظروف من الانتهاكات الشديدة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة؛ خلفت أكثر من 119 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.