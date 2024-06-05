أزمة غاز مصانع الأسمدة تهبط بمؤشرات البورصة المصرية

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هبطت البورصة المصرية بصورة ملحوظة اليوم الأربعاء؛ بسبب أزمة ضخ الغاز لمصانع الأسمدة، التي دفعت إلى إعلانها التوقف عن تشغيل المصانع بسبب تذبذب الضغط في الشبكة.

وأنهى المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 التعاملات بنسبة انخفاض 1.26%، مقلصا خسائره في بداية التعاملات التي تجاوزت 2%، ووصل إلى مستوى 26634.3 نقطة.

ويرجع تقليص الخسائر إلى إعلان وزارتي البترول والكهرباء عن انتهاء الساعة الإضافية لتخفيف الأحمال، وعود انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين بدلا من ثلاث يوميا.

كما أشار البيان إلى العمل على ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة تدريجيا بدءا من غد الخميس.

وشهدت أسهم شركات الأسمدة هبوطا حادا مثل أبو قير للأسمدة بنحو 4.89%، وسيدي كرير التي تراجع أسهمها بنسبة 4.76%.

كما هبط سهم شركة كيما التابعة لوزارة قطاع الأعمال 3.47%.