 مقتل شخصين جراء انهيار رافعة عملاقة في موقع بناء بولاية فلوريدا الأمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل شخصين جراء انهيار رافعة عملاقة في موقع بناء بولاية فلوريدا الأمريكية

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

نشر في: الخميس 5 يونيو 2025 - 1:22 ص | آخر تحديث: الخميس 5 يونيو 2025 - 1:22 ص

 قال مسؤولون إن شخصين لقيا حتفهما يوم الأربعاء بعد انهيار رافعة عملاقة في موقع بناء مستشفى جديد بوسط ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقع الحادث في موقع مستشفى كيب كانافيرال الجديد في جزيرة ميريت، على ساحل المحيط الأطلسي على بعد حوالي 60 ميلا (90 كيلومترا) شرق أورلاندو.

وقال المتحدث باسم شرطة مقاطعة بريفارد كاونتي تود جوديير إنه تم نقل شخصين إلى مستشفى قريب، حيث توفيا في وقت لاحق. ولم يحدد المسؤولون على الفور هويتهما.


وكانت المنطقة قد تعرضت لأمطار ورياح قوية بعد ظهر الأربعاء، لكن السبب الدقيق للانهيار لا يزال قيد التحقيق.


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