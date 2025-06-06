محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة العيد في شرم الشيخ ويوزع هدايا على الأطفال

أدى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك وسط آلاف المواطنين في ساحة مسجد المصطفى بمدينة شرم الشيخ، يرافقه الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، ومشايخ وأئمة الأوقاف، وعواقل ومشايخ القبائل البدوية.

ووجّه محافظ جنوب سيناء التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، ومواطني جنوب سيناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وأشاد بجهود رجال الشرطة والمرور والأوقاف، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي، في تنظيم ساحات صلاة العيد في مختلف مدن المحافظة.

وأكد المحافظ أن عيد الأضحى يُعد فرصة لتعزيز التواصل بين أبناء المجتمع، والتقرب إلى الله بالصلاة ومساعدة الآخرين.

وحرص المحافظ على توزيع العيدية والهدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.

كما أدى اللواء ضياء الدين قطب، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، صلاة العيد في ساحة استاد الطور الرياضي بمدينة طور سيناء، وسط آلاف المواطنين، ومشايخ وعواقل القبائل البدوية.

وحرص جميع رؤساء المدن على أداء صلاة العيد وسط جموع المواطنين، ومشاركتهم فرحة العيد من خلال توزيع الهدايا والعيدية على الأطفال، تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء.

وتشهد محافظة جنوب سيناء تكثيفًا للإجراءات الأمنية والمرورية، مع تواجد سيارات الإطفاء والإسعاف في محيط الساحات والأماكن العامة في جميع أنحاء المحافظة خلال أيام العيد، وذلك لتأمين احتفالات المواطنين وضمان سلامتهم.