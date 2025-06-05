الرئيسان الأمريكي والصيني يتحدثان هاتفيا وسط تعثر المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج، هاتفيا اليوم الخميس، وسط تعثر المفاوضات بين البلدين بشأن الرسوم الجمركية التي أضرت بالتجارة العالمية.

وجاء النقاش، اليوم الخميس، عقب إشارة ترامب إلى أن التوصل لاتفاق مع شي أمر صعب.

وكتب ترامب، أمس الأربعاء عبر منصة "تروث سوشيال": "أحب الرئيس الصيني شي، لطالما أحببته، وسأحبه دوما، لكنه صارم جدا، ويصعب للغاية التوصل إلى اتفاق معه!".

وتوقفت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد وقت قصير من الاتفاق الذي أبرمته الدولتان في 12 مايو؛ لخفض الرسوم الجمركية كي تجريا محادثات.