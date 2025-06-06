وسام أبو علي يسجل ويقود فلسطين لفوز مهم أمام الكويت

حقق المنتخب الفلسطيني فوزًا مهمًا وثمينًا على حساب مستضيفه الكويتي بنتيجة 0-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الخميس، على ملعب جابر الأحمد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل هدفي فلسطين تامر صيام في الدقيقة 32، ثم أضاف وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، الهدف الثاني في الدقيقة 88 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع المنتخب الفلسطيني رصيده للنقطة التاسعة في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الثانية، بفارق نقطة وحيدة خلف منتخب عمان، رابع المجموعة برصيد 10 نقاط.

وحافظ منتخب فلسطين على فرص تأهله للمرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، حيثت يتأهل منتخبي المركزين الأول والثاني مباشرة للمونديال فيما يتأهل الثالث والرابع للملحق الآسيوي.