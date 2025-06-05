صفارات الإنذار تدوي في مناطق بإسرائيل بعد رصد صاروخ من اليمن

- الجيش الإسرائيلي قال إن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض الصاروخ

قالت وسائل إعلام عبرية، إن صفارات الإنذار دوت مساء الخميس، في عدة مناطق وسط إسرائيل بينها تل أبيب وما حولها بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وذكرت القناة 12 الخاصة، أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق وسط إسرائيل بينها تل أبيب وما حولها بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

فيما أفاد مراسل الأناضول، بأن صفارات الإنذار دوت في القدس بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض صاروخ جرى رصد إطلاقه من اليمن".

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