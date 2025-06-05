وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفى الصدر بدمنهور لمتابعة سير العمل وجودة الخدمة الطبية

تفقد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، مستشفى الصدر بدمنهور، لمتابعة سير العمل وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على كل الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للمستشفيات، للتأكد من انتظام سير العمل، والوقوف على جاهزية واستعدادات المستشفيات للعمل بأعلى كفاءة واستقبال أي حالات طوارئ، والاطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتابع عبد الجواد سير العمل بالمستشفى، وتأكد من توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية، وتواجد الفريق الطبي على رأس العمل، والتأكد من الالتزام التام من كل أفراد الفريق الطبي بالعمل بأقسام المستشفى.

وتفقد بعض أقسام المستشفى، حيث زار الاستقبال والطوارئ، واطمأن على المرضى، واستفسر عن مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة ومدى جودتها. وشدد كذلك على الالتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى، وتوفير الواقيات الشخصية.

كما تفقد معظم أقسام المستشفى، واطمأن على تواجد الفرق الطبية على رأس العمل، وعلى توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية. وأشاد سيادته بالمجهود المبذول من الجميع.

وخلال المرور، التقى بعدد من المواطنين المترددين على المستشفى، واستفسر منهم عن رأيهم في الخدمات المقدمة بالمستشفى.

وفي نهاية جولته، وجه فريق العمل بالمستشفى بأهمية الانضباط الإداري لجميع فرق العمل خلال فترة إجازة العيد، وبحسن التعامل مع المرضى وتسخير كافة الإمكانيات للوصول لمرحلة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة بالمستشفى. كما وجه الجميع إلى بذل المزيد من الجهد لتحسين الخدمة الصحية المقدمة، لتكون على أعلى مستوى من الجودة تليق بالمواطن المصري.