أردوغان: مفاوضات اسطنبول خطوة تاريخية لإنهاء حرب أوكرانيا

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المفاوضات التي استضافتها مدينة اسطنبول يوم الاثنين الماضي، بين روسيا وأوكرانيا بأنها "خطوة تاريخية لإنهاء حرب دموية" بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، عن أردوغان القول في رسالة مصورة اليوم الخميس، بمناسبة حلول عيد الأضحى هنأ فيها الرئيس التركي المسلمين في أنحاء العالم: "الاجتماع الذي عقد في اسطنبول يوم 2 يونيو يعد خطوة تاريخية لإنهاء حرب دموية دخلت عامها الرابع".

وأكد الرئيس التركي، أن أنقرة تبذل قصارى جهدها لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، ولإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسلام عادل.

وأشار أردوغان، إلى أنه بدعم من الدول الشقيقة في المنطقة ستنعم سوريا بالسلام الدائم وتعود إلى أيامها المجيدة السابقة.