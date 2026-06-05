الشباب والرياضة بالغربية تواصل فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالغربية فعاليات المشروع القومي لمراكز اللياقة البدنية في الشوارع والميادين العامة، تحت شعار "لياقة المصريين"، بمشاركة من المواطنين من مختلف الأعمار.

وتشهد الفعاليات إقبالا كبيرا من الشباب والمواطنين على ممارسة الرياضة في الأماكن العامة، في إطار السعي إلى تعزيز الصحة العامة، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة يومي.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لنشر الوعي الرياضي، وتبني أنماط الحياة الصحية، بدعم كامل من القيادة السياسية، ويهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية للمواطنين وتحفيزهم على ممارسة النشاط البدني بانتظام.

وتُقام الفعاليات بشكل أسبوعي كل يوم جمعة، وتشمل عروضا وتمرينات رياضية مجانية تُنفذ في الحدائق والميادين العامة، بمشاركة مدربين متخصصين يقدمون تدريبات تناسب مختلف الفئات العمرية.

وأُقيمت فعالية هذا الأسبوع بمنطقة الكرفانات أمام كوبري جيهان، في الفترة من الثامنة حتى العاشرة صباحا، وسط تفاعل ملحوظ من المشاركين، ويتم تنفيذ الفعاليات تحت إشراف شوكار الخطيب، مدير عام الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالغربية.