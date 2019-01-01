حماية المستهلك: انتشار سيارات الضبطية القضائية لمراقبة التعريفة الجديدة

علق اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، على ارتفاع أسعار المحروقات، قائلًا إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة تستهدف مصلحة المواطن في المقام الأول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أن أجهزة الدولة المعنية تعمل على ضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلكين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة المعنية ومنها الرقابة التموينية ومباحث التموين بضبط المنظومة الاستهلاكية على رصد الممارسات السلبية التي تضر بالمستهلك واتخاذ كل الإجراءات القانونية بهذا الصدد.

وأشار إلى انتشار سيارات الضبطية القضائية في محطات الوقود ومستودعات الغاز ومواقف السيارات على مستوى الجمهورية للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة وأسعار المحروقات المحددة من قبل مجلس الوزراء.

وأعلنت وزارة البترول، زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، على النحو التالي؛ 8 جنيهات للتر البنزين فئة 92، و9 جنيهات لفئة 95، و6.75 جنيه للتر الكيروسين أو السولار، بينما وصلت أسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 65 جنيهًا، و130 جنيها للتجاري.