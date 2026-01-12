 سامح شكري: الحكمة هي السمة المصرية الأساسية في إدارة العلاقات الخارجية.. والبرلمان داعم لها - بوابة الشروق
الإثنين 12 يناير 2026 2:26 ص القاهرة
سامح شكري: الحكمة هي السمة المصرية الأساسية في إدارة العلاقات الخارجية.. والبرلمان داعم لها

منى حامد
نشر في: الإثنين 12 يناير 2026 - 12:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 يناير 2026 - 12:52 ص

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق وعضو مجلس النواب، إن الحكمة هي السمة الأساسية التي تتبنها الدولة في إدارة سياستها الخارجية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "مساء جديد" المذاع عبر قناة "المحور"، أنها ساهمت في استقرار الأوضاع بمصر، وتجنب التداعيات الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية، بجانب بناء علاقات إيجابية تعود بالنفع على المواطنين.
ولفت إلى أن للبرلمان دور مُكمل وداعم لهذه السياسة، خصوصًا داخل مُختلف المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، قائلًا: "دائمًا هتكون دور مساند وداعم للسياسة الخارجية المصرية".

