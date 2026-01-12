علق محمد جبران وزير العمل، على توافر 4000 فرصة عمل في مشروع الضبعة النووي، برواتب مُجزية تبدأ من 14250 جنيهًا على الأقل.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "مساء جديد" المذاع عبر قناة "المحور"، "الضبعة دي شركة روسية وناس لما بيجوا بيعملوا اختبارات صارمة.. ودي كفاءات بتبقي كل واحد حسب الامتحان والاختبار اللي بيتم".

وأضاف أن الرواتب تبدأ من 14,250 جنيهًا لبعض المهن، فيما تصل إلى 35,000 جنيه للحام أرجون، و25,000 جنيه للحام الكهرباء، لافتًا إلى أنها تتراوح حسب الخبرة والأداء بجانب الاحتياج للوظيفة نفسها.

ولفت إلى حضوره المرحلة الأولى من الاختبار في القاهرة، مضيفًا أن هذه الاختبارات ستقام أيضًا في صعيد مصر، حيث يتواجد أغلبية أصحاب المهن المطلوبة، داخل مركز التدريب بقنا، قائلًا: "بدل ما يجيبوهم القاهرة هيروحوا لهم هناك".

وأوضح أنها ليست المرة الأولى لهذا الإعلان، وأنه ناتج عن اكتساب الوزراة ثقة الشركات الكبرى، مضيفًا أن الوزارة لا تهدف للربح وتقدم هذه الخدمات مجانًا للشركات والعمال.

ونوّه إلى أن العقود ستمتد لانتهاء المشروع، لافتًا إلى تواجد ما لا يقل عن 10آلاف عامل، وأن الإجازات تتم بنظام "تجميع الراحات"، قائلًا: "بيقعدوا فترات هناك وبياخدوا تدريبات وأمان على مستوى عالي جدًا".

واستعرض المزايا المقدمة للعاملين بالمشروع، والتي تشمل نظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام راحة، بجانب تحمل الشركة المُوظفة تكاليف ثلاث وجبات يوميًا، وتوفير السكن والمواصلات الداخلية من مقر السكن إلى مواقع العمل، قائلًا: "الإعلان واضح وأعلناه على الموقع بتاعنا".

وأكمل أن للعامل إذا رغب الحق في تجميع أجازاتهم لإطالة مدّتها، معلقًا: "ده أمر مستقر عليه..حقهم في الأجازات مضمون.. والعقد إحنا بنراجعه".

وعلى صعيد أخر، دعا جبران العمالة النظامية في الخارج، وخصوصًا بدول أوروبا بالالتزام بالعقود المُحررة لها، حفاظًا على الثقة، مؤكدًا ان"أوروبا منبهرين بالعمال المصرية"، وأنه يتواصل دوريًا مع العمال في حال تواجد أي مشاكل.

ويُذكر أن وزارة العمل أعلنت بدء اختبارات المتقدمين للعمل بمشروع الضبعة النووية بالتعاون مع شركة «نيكيمت»، اعتبارًا من الأحد 11 يناير 2026 ولمدة 5 أيام حتى 15 يناير، بمقر الوزارة في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، يوميًا من 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وذلك في إطار ربط التدريب بالتشغيل وتوفير فرص عمل داخل المشروعات القومية.

وتشمل المهن المطلوبة: نجار مسلح، حداد مسلح، فورمجي، فني تركيبات هياكل معدنية، لحام أرجون، ولحام كهرباء، برواتب تبدأ من 14,250 جنيهًا وتصل إلى 35 ألف جنيه للحام أرجون و25 ألفًا للحام الكهرباء مع زيادات لأصحاب الخبرة، إضافة إلى مزايا تشمل ثلاث وجبات يوميًا، وسكنًا، ومواصلات داخلية، ونظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام راحة، ضمن جهود الوزارة لدعم الشباب وتعظيم الاستفادة من الكوادر الفنية في المشروعات القومية الاستراتيجية.