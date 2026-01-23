 تأسيس شركة أمريكية جديدة رسميا لتطبيق تيك توك - بوابة الشروق
الجمعة 23 يناير 2026 11:55 ص القاهرة
تأسيس شركة أمريكية جديدة رسميا لتطبيق تيك توك

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 23 يناير 2026 - 11:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 يناير 2026 - 11:48 ص

نُقلت بشكل رسمي الأعمال الأمريكية لتطبيق الفيديو الشهير تيك توك، والتي كانت مهددة بالإغلاق لعدة أشهر بسبب مخاوف بشأن نفوذ الصين، إلى الشركة المشتركة المؤسسة حديثا "تيك توك يو إس دي إس".

وقالت الشركة في بيان لها إن المالك السابق، مجموعة "بايت دانس" التي تتخذ من بكين مقرا لها، تحتفظ بحصة تقل قليلا عن 20% في شركة "تيك توك يو إس دي إس".

وواجهت عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، حيث يبلغ عدد مستخدميها نحو 170 مليون مستخدم، حالة من عدم اليقين لأكثر من عام بعد أن أصدرت الولايات المتحدة قانونا في عام 2024 يأمر "بايت دانس" ببيع الأعمال الأمريكية للتطبيق أو إيقافه عن العمل بحلول 19 يناير 2025.

ومنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديدات للموعد النهائي بعد توليه منصبه قبل عام، ما أدى إلى تأخير التنفيذ بشكل متكرر رغم عدم وجود أساس قانوني للقيام بذلك.

