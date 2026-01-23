أمريكا تفرض عقوبات على شبكة لتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 5 مواطنين من كوستاريكا و5 كيانات مقرها كوستاريكا لتورطهم فيما تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنها واحدة من أكبر شبكات المخدرات في منطقة الكاريبي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان يوم الخميس:"الشبكة التي تم تصنيفها اليوم مسؤولة عن نقل كميات تبلغ عدة أطنان من الكوكايين من كولومبيا، وتخزين المخدرات في كوستاريكا، وشحنها في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة وأوروبا".

وتواجه الشبكة اتهامات بنقل الكوكايين عن طريق البحر من كولومبيا، وتخزين المواد المخدرة في كوستاريكا ثم شحنها إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

ومن بين الذين شملتهم العقوبات لويس مانويل بيكادو، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه "واحد من أكثر مهربي المخدرات غزارة في النشاط بمنطقة الكاريبي"، وشقيقه جوردي كيفن بيكادو.

وتم بالفعل اعتقال الشقيقين في المملكة المتحدة وكوستاريكا على التوالي، ومن المقرر تسليمهما إلى الولايات المتحدة. وتتهم وزارة الخزانة الشقيقين بأنهما زعيما هذه الشبكة.

وتدهور الوضع الأمني في كوستاريكا في السنوات الأخيرة بسبب عنف عصابات المخدرات؛ حيث تحولت الوجهة السياحية التي كانت آمنة للغاية في السابق إلى نقطة عبور رئيسية للكيانات الإجرامية التي تهرب الكوكايين من أمريكا الجنوبية.