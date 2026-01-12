نرمين الفقي عن دورها في مسلسل «أولاد الراعي»: جديد ومختلف تماما عن أي دور قدمته من قبل

كشفت الفنانة نرمين الفقي عن طبيعة دورها في مسلسل أولاد الراعي المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2026، والمكون من 30حلقة، قائلة: "أنا مختلفة تمامًا.. وعمري في حياتي ما عملت الدور ده".

ولفتت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، إلى حوارها مع المنتج ريمون مقار، والذي شجّعها على تقديم هذه الشخصية الجديدة، قائلًا: "نرمين أنت لازم تعملي الدور ده ولازم تغيري جلدك تمامًا".

وردت على سؤال الإعلامي أحمد سالم حول (إن ريمون مقار يألف ويكتب؟ مش مغامرة في رمضان مشاركتها في العمل؟) قائلة: "ساعات كتير المنتج ممكن يقعد مع المؤلف بس مش بيبقى ظاهر في الصورة.. المرة دي هو ظاهر في الصورة.. وعامل حاجة حلوة جدًا".

وأضافت أن المسلسل من الناحية الدرامية مُرتب في هيئة "سلم"، قائلة "كل حلقة بتطلع سلم واثنين..ومفيش حلقة مش هيبقا فيها تشويق".

وعلقت قائلة: "المرة دي الموضوع مختلف أنت بتقرأ وبتعيش في القصة.. إحنا من أول حلقة أنا نفسي مصدقتش".

وعبّرت عن سعادتها بالعمل مع الطاقم المشارك، قائلة: "سعيدة إن أنا معاهم.. وبنعمل بحب جدًا.. وما وراء الكاميرا إحنا جو العمل والمخرج اللي معانا جميل وهادي..فالدنيا ماشية بحب".

ويُذكر أن أحداث المسلسل تدور حول أسرة قوية تنتمي لعائلة “الراعي” التي تمكنت من بناء إمبراطورية أعمال كبيرة، لكن وراء هذا النجاح توجد صراعات قوية داخلها بالإضافة لصراعات مع المنافسين والأعداء خارجيين.

ويُشارك في المسلسل مجموعة من النجوم ، أبرزهم ماجد المصري، نرمين الفقي، أحمد عيد، خالد الصاوي، فادية عبد الغني، ويأتي من تأليف ريمون مقار وإخراج محمود كامل.