بنين تواصل مفاجآتها وتطيح بالمغرب من كأس أمم إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فجر منتخب بنين مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بالمنتخب المغربي من بطولة كأس أمم إفريقيا بعدما تغلب عليه 4 / 1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، اليوم الجمعة في دور الستة عشر من البطولة.

وتقدم المنتخب البنيني بهدف سجله مويس ألديلو في الدقيقة 52 ثم تعادل المنتخب المغربي عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 76 .

وفي ركلات الترجيح سجل للمنتخب البنيني كل من أوليفر فيردون وديفيد شيجلا وأناني تيدجاني فيما سجل للمنتخب المغربي أسامة الإدريسي وأهدر سفيان بوفال ويوسف النصيري.

وصعد المنتخب المغربي لهذا الدور بعد تصدره للمجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، فيما صعد منتخب بنين لهذا الدور بصفته واحدا من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة بعدما جمع ثلاث نقاط.