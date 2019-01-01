المجلس العسكري وقوي إعلان الحرية والتغيير يتفقان على كل القضايا محل التفاوض

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أعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ليباد، عن توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير عبر التفاوض المباشر اليوم، إلى الاتفاق علي كل القضايا المطروحة للتفاوض.

وأوضح ليباد في مؤتمر صحفي عقب جولة المفاوضات التي استمرت حتي الساعات الأولي من فجر اليوم، بحضور الوسيط الإثيوبي أن الطرفين اتفقا على إقامة تحقيق وطني مستقل وشفاف حول الأحداث الاخيرة وتشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة ثلاث سنوات أو تزيد وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل.

وأبان أن الجانبين توافقا على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى مابعد تكوين المجلس السيادي والحكومة المدنية وأن يعمدا بمسؤولية لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين الأجواء وخلق جوا مواتيا للوفاق.

وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الاتفاق سيكون له مابعده وسيكون شاملا ولا يقصى أحدا، ويستوعب الحركات المسلحة والقوي السياسية وكل طموحات الشعب السوداني وثورته الظافرة.

وأعرب عن شكر السودان وتقديره لجهود الوسيطين الأفريقي والإثيوبي علي جهودهم في تقريب وجهات النظر والروح الطيبة التي تحلت بها قوي اعلان الحرية والتغيير.

واثني دقلو علي دور الوسطاء الوطنيين وجهود سفراء الدول العربية العرب وأمريكا وبريطانيا التي ساهمت في التوصل إلى الاتفاق.

وقال عمر الدقير، القيادي في قوي اعلان الحرية والتغيير، إن الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والاهتمام بقضية السلام.

وأعرب عن أمله بان يكون الاتفاق بداية لعهد جديد تسوده الوحدة والوعي والارادة الجماعية لتحقيق احلام الشعب السوداني وإسكات صوت البندقية الي الأبد وتحقيق المصالح الوطنية.