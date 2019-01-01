رشوان يطالب الصحفيين بالالتزام بقرارات مجلس النقابة في قضايا المحبوسين

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وجه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، نداء للزملاء أعضاء النقابة الحريصين على قيام نقابتهم بواجباتها القانونية والنقابية تجاه زملاءهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا، بالالتزام بما يتخذه النقيب ومجلس النقابة ولجنة الحريات من قرارات وإجراءات للوفاء بهذه الواجبات بما يضمن تحقيق مصالح وحقوق هؤلاء الزملاء.

ودعا رشوان أعضاء النقابة إلى العمل والتعاون مع من شرفتهم الجمعية العمومية بتمثيلها في أداءهم لهذه الواجبات، وأن يحرصوا على أن تكون اقتراحاتهم ومبادراتهم؛ لمساندة زملاءهم المحبوسين ضمن العمل النقابي المؤسسي.

وأكد نقيب الصحفيين في النهاية على استمراره ومجلس النقابة ولجنة الحريات في بذل كل الجهود القانونية والنقابية الواجبة تجاه الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس.