ضبط 28 ألف لتر بنزين وسولار بالبحيرة قبل بيعها بالسوق السوداء

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن قيام مديرية التموين بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين، بشن حملات ليلية مكثفة على محطات بيع الوقود بمدن ومراكز المحافظة أسفرت عن ضبط محطة بنزين بحوش عيسى لجمعها 6000 لتر سولار و4000 لتر بنزين؛ لبيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط محطة بنزين بأبو المطامير لامتناعها عن بيع كمية 10000 لتر بنزين؛ لبيعها فى السوق السوداء، وضبط أخرى ببندر دمنهور؛ لامتناعها عن بيع 8000 لتر من السولار للغرض ذاته.

هذا وقد تم تحرير محاضر لتلك المحطات، وأكد المحافظ على استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم؛ للحد من تلك الممارسات غير القانونية، ومراقبة أعمال محطات بيع الوقود بنطاق المحافظة، والتأكد من التزامها بعدم تجميع كميات من الوقود أو امتناعها عن البيع واستغلال الظروف، والعمل على تخزين كميات من السولار والبنزين؛ للإتجار بها والتربح منها، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.