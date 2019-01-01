مباحثات روسية أرمينية بشأن التعاون في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، هاتفيًا اليوم الجمعة، مسألة التفاعل في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وذكر بيان عن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية "الكرملين"، "أنه تم التطرق إلى قضايا الساعة للتفاعل في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مع الأخذ في عين الاعتبار حقيقة رئاسة أرمينيا الحالية في هذا التحالف.".. حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف أن الجانبين تطرقا في حديثهما إلى التحضيرات لاجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى المقرر عقده في الأول من أكتوبر المُقبل في العاصمة الأرمينية يريفان، فضلًا عن آفاق توسيع العلاقات الخارجية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.