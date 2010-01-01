تصدرت اليابان وسنغافورة التصنيف العالمي لأقوى جواز سفر لعام 2019، حسب مؤشر «هينلي»، الذي يصنف قوة جوازات السفر من حيث حرية تنقل حامليها، فوفقاً للمؤشر الدولي، توفر جوازات السفر للدولتين الأسيويتين إمكانية الدخول لـ 189 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة، فيما تذيلت أفغانستان القائمة حيث يستطيع حاملو جواز سفرها الذهاب إلى 25 دولة فقط دون تأشيرة مسبقة.

وواصلت الإمارات صعودها في التصنيف العالمي، حتى دخلت قائمة أفضل 20 دولة لأول مرة في تاريخ المؤشر، البالغ 14 عامًا، ففي غضون خمس سنوات، ضاعفت الإمارات عدد الدول التي يمكن لمواطنيها الدخول إليها بدون تأشيرة مسبقة، وفقاً لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وتشاركت كوريا الجنوبية مع كلاً من فنلندا وألمانيا في المركز الثاني، حيث يستطيع مواطنو البلدان الثلاثة الدخول إلى 187 دولة حول العالم دون تأشيرة مسبقة، فيما احتلت البلدان الأوروبية، الدنمارك وإيطاليا ولوكسمبورج، المركز الثالث في المؤشر، لإتاحتهم الدخول إلى 186 دولة، في حين احتلت فرنسا وإسبانيا والسويد المرتبة الرابعة برصيد 185 دولة.

قبل خمس سنوات، تصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التصنيف العالمي في عام 2014، لكن كلا البلدين تراجعا إلى المركز السادس، وهو أدنى مركز منذ عام 2010.

ووفقاً للـ«CNN»، أكد الدكتور كريستيان كايلن، مؤسس مفهوم مؤشر قوة جواز السفر، ورئيس مجلس إدارة شركة «هينلي وبارتنرز»، أن «الزيادة في مدى تأشيرة السفر يفيد المجتمع الدولي كله، وليس فقط أقوى الدول».

ويعتمد مؤشر «هينلي» لجوازات السفر على البيانات المقدمة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA»، ويقدم ترتيب لـ 199 جواز و227 وجهة سفر حول العالم.