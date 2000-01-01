السودان: تواصل مفاوضات سد النهضة باجتماع بين المراقبين ووفود الدول الثلاث غدا

الخرطوم تشرح للمراقبين محطات التفاوض من وجهة نظرها ومقترحات حل النقاط العالقة

أعلن السودان تواصل مفاوضات سد النهضة غدًا الإثنين باجتماع يضم المراقبين ووفود الدول الثلاث.

وذكرت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان لها، أن فريق المراقبين من الاتحاد الإفريقي والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية اجتمع بوفود الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا كل على حدة في وقت سابق هذا اليوم.

ووفق البيان، قدم الجانب السوداني "شرحا لوجهات نظره والمحطات الرئيسية للمفاوضات الثلاثية بين الدول الثلاث منذ عام 2011، كما قدم شرحا لأثر السد على السودان والدول الأخرى وفق الدراسات السودانية في هذا المجال".

وتابع: "كما تم عرض النقاط الفنية المحدودة المختلف عليها، والتي يمكن تجاوزها بالتفاوض إضافة للقضايا القانونية المعلقة، ومقترحات السودان المنصفة والمتوازنة لحل القضايا الفنية والقانونية العالقة كافة".

وأشار إلى أن الوفد السوداني أجاب على العديد من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المراقبون.