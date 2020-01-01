ابنة رجاء الجداوي تسافر إلى الإسماعيلية لتسلم جثمانها

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن السينمائية، إن أميرة حسن مختار، إبنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في طريقها إلى محافظة الإسماعيلية، لتنهي كافة الإجراءات اللازمة لتتسلم جثمان والدتها، حيث توفت هناك بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي.

وأوضح أشرف زكي فس تصريح خاص لـ"الشروق"، إنه لم يتم تحديد أي تفاصيل بشأن الجنازة وتشييع جثمان الراحلة، ولكنه أكد إن الدفن سيتم عن طريق فريق من وزارة الصحة، حيث تتم إجراءات التطهير والتعقيم لجثمان المتوفى والمقبرة تحت إشرافها.

وتوفت الفنانة رجاء الجداوي قبل قليل، عن عمر ناهز الـ81 عاما، بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية بالعناية المركزة، عقب تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

ودخلت الفنانة رجاء الجداوي العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية، بعد تدهور حالتها الصحية، أكثر من مرة.

وأعلنت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" عن وفاة والدتها، حيث كتبت: "مامي في ذمة الله".

وكانت الفنانة رجاء الجداوى مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها منذ فترة وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية إلى أن تم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، إلى أن وافتها المنية بعد صراع مع كورونا استمر لنحو 43 يومًا.