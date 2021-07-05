طالبان تقتل 16 من أفراد الجيش الأفغاني غربي البلاد

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أعلن مسؤولون اليوم الاثنين، أن مسلحين ينتمون لحركة طالبان قتلوا ما لا يقل عن 16 من أفراد الجيش الأفغاني في إقليم هيرات غربي البلاد.

وقال أحمد كاروخي وساردار بهادوري، العضوان في مجلس الإقليم، إن المسلحين هاجموا قاعدة في منطقة "تشيشت الشريف" ليلا.

ويشار إلى أن هناك تواجد لطالبان في الكثير من مناطق الإقليم، ومن بينها منطقة "تشيشت الشريف". وعادة ما تشن الحركة هجمات على قوات الأمن.

وكثفت طالبان حملتها بصورة كبيرة قبيل الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من الدولة التي مزقتها الحرب.

واستولى المتشددون على ما لا يقل عن 28 منطقة في ثمانية أقاليم على الأقل خلال مطلع الأسبوع، بحسب ما ذكره مسؤولون.

ومن المرجح أن تواجه قوات الأمن الأفغانية مشاكل خطيرة على الأرض في ظل انسحاب القوات الأمريكية، وذلك بسبب نقص الدعم الجوي.