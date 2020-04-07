إلهام شاهين ولوسي ومخيون وصابرين ضيوف الفيلم الوثائقي «أسامة أنور عكاشة»

أعلنت قناة "الوثائقية"، أنها ستعرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة"، خلال شهر يوليو الجاري، وهو الفيلم الذي يتناول سيرة الأب الروحي للدراما المصرية وعميد الدراما العربية "أسامة أنور عكاشة" من الميلاد في مدينة طنطا، ونشأته في كفر الشيخ، مرورًا برحلته في القاهرة، وصولًا إلى مشروعه الدرامي الضخم الممتد عبر نحو أربعين عامًا.

يوثق الفيلم ما أنجزه "صاحب الحلمية" دراميًّا وفكريًّا على نحو استثنائي حتى تحول إلى نجم في ذاته، كما يطرح عددًا من الأسئلة التي شغلت عقل أسامة، مثل سؤال الهوية المصرية. كذلك يلقي الضوء على إسهاماته في السينما والمسرح، متطرقًا إلى معاركه الممتدة على مختلف الأصعدة.

يشهد الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة" استضافة عدد من نجوم الفن، منهم: إلهام شاهين، ولوسي، وعبد العزيز مخيون، وصابرين، والمخرج جمال عبد الحميد، كما يستضيف عددًا من النقاد والكتاب، منهم: سيد محمود، عبد الله السناوي، ماجدة موريس، وحمدي عبد الرحيم.