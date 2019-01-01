موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بالتخطيط لهجوم وشيك على محطة زابوريجيا للطاقة النووية

تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بالتخطيط لشن هجوم وشيك على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا.

وحذر رينات كارتشا، مستشار مدير موسسة الطاقة الذرية الروسية "روس إنيرجو آتوم" على شاشات التلفزيون الحكومي اليوم الثلاثاء من أن القوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن تحاول شن هجوم على المحطة مساء الأربعاء باستخدام صواريخ ومسيرات.

من جانبها، كتبت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها اليومي بشأن موقف الحرب إن القوات الروسية وضعت عبوات ناسفة على سطح المحطة في إشارة إلى هجوم وشيك.

وقال التقرير إن العبوات الناسفة تم تثبيتها على اسقف وحدتي المفاعل الثالثة والرابعة، ولكن من المحتمل ألا تكون قد وضعت لإلحاق الضرر بالمفاعلات نفسها.

وأكدت القيادة العسكرية في كييف أن أوكرانيا لن تنتهك قواعد وأعراف القانون الدولي.