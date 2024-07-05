لندن 5 تموز/يوليو (د ب أ) - أعلن رئيس وزراء بريطانيا، المنتهية ولايته، ريشي سوناك، عزمه التنحي عن رئاسة حزب المحافظين بعد هزيمة الحزب في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد أمس الخميس، بمجرد الانتهاء من الترتيبات الرسمية لخليفته.

وفي كلمة ألقاها خارج مكتبه، السابق في 10 داونينج ستريت، خاطب سوناك الأمة قائلا: "اعتذر.. سمعت صوت غضبكم وخيبة أملكم، واتحمل المسؤولية".

وأضاف: "هذا يوم صعب في ختام عدد من الأيام الصعبة، لكنني أغادر هذا المنصب وأنا اشعر بالشرف كوني كنت رئيس وزرائكم".

وقدم سوناك استقالته رسميا من رئاسة الحكومة للملك تشارلز الثالث في قصر باكينجهام .