خطيب عرفة يدعو إلى الله لنصرة فلسطين وإغاثتها

• على صعيد عرفات حيث يؤدي ضيوف الرحمن ركن الحج الأعظم..

دعا خطيب عرفة الشيخ صالح حميد، الخميس، الله عزو جل أن ينصر الشعب الفلسطيني وأن يغيث المجوّعين منه في الأراضي المحتلة التي تشهد إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ 20 شهرا.

وقال حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، في خطبة عرفة باكيا: "الله أصلح أحوال المسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على عدوك وعدوهم واطعم جائعهم واجبر كسرهم".

منذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 973 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وحث حميد على تقوى الله والالتزام بالأخلاق، حسب بث مباشر نقلته قناة "الإخبارية" السعودية.

ومن مشعر منى حيث قضوا "يوم التروية"، توافد ضيوف الرحمن على صعيد عرفات، حيث يؤدون ركن الحج الأعظم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الحجاج توافدوا إلى عرفات "مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار".

ويؤدي الحجاج في عرفات الخميس صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة؛ اقتداءً بسنة رسول الإسلام محمد صلي عليه وسلم.

ومع غروب شمس اليوم، تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، ويُصلّون فيها المغرب والعشاء.

كما يبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من ذي الحجة؛ أول أيام عيد الأضحى، تأسيًا بسنة رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.

ويستمر موسم الحج 6 أيام، وانطلق الأربعاء بيوم التروية من مشعر منى، فيما يشهد الخميس الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ثم الانتقال منها الجمعة إلى منى لاستكمال مناسك الحج ورمي الجمرات ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة (بمكة).

ومن السبت إلى الاثنين، يستمر الحجاج في رمي الجمرات مجددا في منى، فيما يختتم الحج بأداء طواف الوداع بمكة.

والأربعاء، أعلن متحدث وزارة الحج غسان النويمي، في مؤتمر صحفي، أن عدد الحجاج الذين وصلوا من خارج السعودية تجاوز 1.5 مليون حاج وحاجة.

ويضاف لهذا العدد آخر بشأن الحجاج من داخل المملكة، والذي عادة ما يعلن بنهاية موسم الحج.

وفي موسم العام الماضي، بلغ إجمالي أعداد الحجاج مليونا و833 ألفا و164 حاجا وحاجة، بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة، حسب وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة.