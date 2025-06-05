تكشف تصريحات إسرائيلية، بينها ما أدلى به أفيغدور ليبرمان، عن توجه حكومة بنيامين نتنياهو، لتغذية الفوضى الداخلية في غزة عبر تسليح جماعات محلية، بهدف تقويض نفوذ حماس.

ويتصدر المشهد ياسر أبو شباب، الهارب من سجون حماس، والذي يقود حالياً جماعة «القوات الشعبية» برعاية إسرائيلية، في خطوة تعكس مسعى لخلق بدائل أمنية موالية لإسرائيل جنوب القطاع، وفقا لتقرير صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

وكان أبو شباب، المولود عام 1993، سجينًا لدى حماس حتى أكتوبر 2023 بتهمة السرقة والمخدرات، وجاء إطلاق سراحه تحت غطاء هجوم إسرائيلي على مراكز أمنية في قطاع غزة في بداية الحرب.

وقد وصفته مذكرة داخلية للأمم المتحدة، تسربت إلى صحيفة واشنطن بوست، بأنه «العامل الأكثر تأثيرًا وراء النهب المنهجي للمساعدات» في منطقة كرم أبو سالم، والذي يعمل «برعاية من قبل الجيش الإسرائيلي».

وفقا للتقرير الإسرائيلي، فإن أبو شباب، هو أكثر الشخصيات تداولًا في قطاع غزة مؤخرًا، واسمه مألوف في شوارع غزة لأن حركة حماس تتهمه بالتعاون مع إسرائيل.

ووفقًا للاتهامات المُتداولة عنه، يُثير أبو شباب، الفوضى في غزة بسرقة المساعدات الإنسانية، وذلك من خلال منظمة أسسها، تضم ما بين 100 و300 ناشط، تُسمى «القوات الشعبية».

وسائل إعلام في غزة أكدت أن قبيلة الترابين تُدين أنشطة أبو شباب لصالح إسرائيل، موضحةً أن «القبيلة قدمت العديد من الشهداء في صفوف المقاومة الفلسطينية»، كما جاء في بيان صادر عن عشيرة الترابين.

وفي الأيام الأخيرة، نشرت جماعة أبو الشباب مقطع فيديو دعت فيه سكان شرق رفح إلى «العودة إلى ديارهم سالمين في ظل حمايتنا». وأظهر الفيديو مقاتليها وهم ينصبون خيامًا ويوزعون دقيقًا في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، رغم أن جيش الاحتلال كان يطالب بإجلاء المدنيين من المنطقة آنذاك.

في 30 مايو، أعلن زعماء عشيرة أبو الشباب «براءة تامة» منه ومن أفعاله، محذرين من أن دمه سيُراق إن لم يستسلم لزعماء العشائر ويتوقف عن أنشطته.

ووفقا لموقع «واللا» الاستخباراتي الإسرائيلي في البداية، أطلق على وحدته اسم «وحدة مكافحة الإرهاب»، ولكن منذ 10 مايو 2025، أصبحت تُعرف باسم «القوات الشعبية»، رجاله مسلحون ببنادق AK-47، ويرتدون زيًا يحمل العلم الفلسطيني وشارة «وحدة مكافحة الإرهاب»، ويتمركزون بالقرب من معبر كرم أبو سالم.